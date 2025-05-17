افادت وكالة "رويترز" بأن البيت الأبيض رفض بشدة قرار وكالة موديز بخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1". ونقلت "رويترز" عن مدير الاتصالات بالبيت الأبيض قوله إن الخبير الاقتصادي في وكالة موديز، مارك زاندي، هو خصم سياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبراً أن هذا الأمر يؤثر على موضوعية التصنيف.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: البيت الأبيض يرفض خفض وكالة موديز لتصنيف الائتمان ويصف الخبير زاندي بخصم سياسي لترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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