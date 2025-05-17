ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية، نقلًا عن مصدر مطّلع، أنّ إسرائيل تبدي قلقًا متزايدًا من احتمال توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق نووي سريع مع إيران.
وبحسب المصدر، فإن تل أبيب تخشى أيضًا من تأثير الزعماء العرب في تشكيل موقف ترامب من الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن جولة الرئيس الأميركي الأخيرة في الشرق الأوسط لم تُحدث فجوة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل كشفت عن الفجوة القائمة أصلًا بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر إن بي سي عن مصدر مطلع: إسرائيل تشعر بقلق متزايد إزاء إمكانية توصل ترامب إلى اتفاق نووي سريع مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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