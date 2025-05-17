إن بي سي عن مصدر مطلع: إسرائيل تشعر بقلق متزايد إزاء إمكانية توصل ترامب إلى اتفاق نووي سريع مع إيران

ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية، نقلًا عن مصدر مطّلع، أنّ إسرائيل تبدي قلقًا متزايدًا من احتمال توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق نووي سريع مع إيران.

وبحسب المصدر، فإن تل أبيب تخشى أيضًا من تأثير الزعماء العرب في تشكيل موقف ترامب من الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن جولة الرئيس الأميركي الأخيرة في الشرق الأوسط لم تُحدث فجوة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل كشفت عن الفجوة القائمة أصلًا بين الجانبين.