الجزيرة: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف شمالي غزة وقصف خيمة للنازحين في خان يونس

افادت قناة "الجزيرة" بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمبانٍ شمالي قطاع غزة، فيما أسفر قصف إسرائيلي بواسطة طائرة مسيرة على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع عن إصابات بين المدنيين.

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