إرتفاع وتيرة المعركة في قضاء النبطية مع إقتراب موعد الإنتخابات

مع إقتراب موعد الإنتخابات البلدية والإختيارية في الجنوب، في 24 أيار الجاري، ترتفع وتيرة المعركة في العديد من القرى والبلدات، على وقع المساعي التوافقية التي يقوم بها كل من "حزب الله" و"حركة أمل".

في هذا السياق، حافظت لائحة "التنمية والوفاء" في مدينة النبطية على صحة التمثيل المسيحي، حيث اختارت عضواً مسيحياً هو شمعون عساف، بالإضافة إلى المختار نمر عساف الذي فاز بالتزكية، بينما ترأس اللائحة القيادي في "حزب الله" عباس فخر الدين، الذي أعلن، خلال زيارة أعضاء اللائحة لإمام ومفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، أنه "سأخلع ثوبي الحزبي وارتدي ثوبي النبطاني، وأضع نصب عيناي الوفاء والتنمية للنبطية وخدمتها في كل المجالات"، فيما دعا الشيخ صادق أعضاء اللائحة للعمل لتنمية المدينة الخارجة من عدوان إسرائيلي مدمر.

في هذا الإطار، يتألف مجلس بلدية النبطية من 21 عضواً، في حين أعلن عن تشكيل لائحة "النبطية تستحق الأفضل" غير المكتملة (12 عضواً)، تضم ممثلين شيوعيين ومستقلين، كما أن هناك مرشحين منفردين قد يشكلون، في اللحظات الأخيرة، لائحة غير مكتملة. بينما يتألف قضاء النبطية من 40 بلدة وقرية، حيث سيتنافس المرشحون على 652 مقعداً بلدياً، فيما سيتنافس 122 مرشحاً على مقعد مختار و123 عضواً اختيارياً في 45 حي وبلدة، وترشح 900 شخصاً لعضوية المجالس البلدية و300 لمقعد مختار وعضو مجلس اختياري.

في هذا المجال، يشير رئيس بلدية النبطية المرشح على لائحة "تنمية ووفاء" خضر قديح إلى أن المدينة معطاءة، فيها العديد من الناس المثقفين الواعين الذين يتنافسون لخدمة المدينة، قائلاً: "نعم هناك لائحة التنمية والوفاء ولائحة أخرى ومستقلين، ولكن هذا لا يفسد في الودّ قضية"، لافتاً إلى أن "التنافس يوم 24 أيار سيكون على الخدمة العامة، وفي اليوم التالي نهنئ بعضنا البعض"، مؤكداً أن "التنافس ديمقراطي، ويدنا ممدودة للنهوض بالمدينة نحو الأفضل".

بينما يلفت المرشح خالد بدر الدين، الذي دمر العدوان الإسرائيلي دارته في كفرجوز، إلى أننا "بعد النجاح في الانتخابات سننطلق، كفريق عمل واحد متجانس وصاحب رؤية موحدة للانماء والالتزام بالوفاء لخط ونهج الشهداء، نحو الامام".

يدوره، يوضح عضو القيادة المركزية لـ"الحزب الديمقراطي الشعبي" عفيف سليمان أن التنافس على الخدمة العامة في النبطية ومنطقتها يزداد كلما اقترب موعد الإستحقاق الإنتخابي، قائلاً: "الجنوب الذي قدم الدماء والتضحيات يستحق طرقات وحدائق وابار ومياه".

ويلفت منسق "التيار الوطني الحر" في منطقة النبطية ايلي خواجة إلى أنه في بلدة جرجوع في إقليم التفاح حصل التيار على 4 مرشحين في لائحة "التنمية والوفاء"، أما في صربا فهناك 3 لوائح يتوزع التياريون من المناصرين والمؤيدين على اللوائح الثلاث، بينما في كفروة هناك لائحة برئاسة المختار السابق يوسف نهرا ومرشحان آخران، ويشير إلى أن اللائحة مدعومة من التيار كما المرشح المختار نبيل عبدو، في حين أنه في الكفور تتجه الأمور نحو الانتخاب، "مع دعمنا ومشاركتنا لائحة التنمية والوفاء، ونأمل أن تنتج الانتخابات أشخاص لخدمة بلداتهم وقراهم وأهلهم".