طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بتوفير وصول سريع وآمن ودون عوائق إلى المدنيين الذين يعانون الجوع في قطاع غزة، مشددًا على وجود خطة جاهزة لإيصال المساعدات، وداعيًا إلى السماح بدخولها والعمل على تنفيذها داخل القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نطالب بوصول سريع وآمن ودون عوائق إلى المدنيين الجائعين بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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