ترامب: بوتين يتفاوض وعلاقتي به قويه وسألتقيه قريبا وبدأنا في العمل على مساعدة الناس في غزة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أهمية منطقة الخليج، واصفًا إياها بـ"عاصمة الطاقة في العالم"، مشيرًا إلى أن قادتها استثمروا عائدات الطاقة بحكمة، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة باتت اليوم أقرب إلى الخليج من أي وقت مضى.

وأشار ترمب إلى أن المنطقة لم تحظَ في السابق بالمعاملة التي تليق بها، وكانت في طريقها نحو الصين، "لكن ذلك لن يحصل الآن"، على حد تعبيره. وكشف أنه التقى خلال زيارته الأخيرة بثلاثة قادة خليجيين وصفهم بـ"العظماء"، مؤكدًا معرفته الجيدة بهم، ومشيرًا إلى أن أحدهم طلب منه "مساعدة الشعب الفلسطيني لأنهم يتضورون جوعًا".

وفي الملف الإيراني، شدد ترامب على أن منطقة الخليج تواجه خطرًا كبيرًا من إيران، لكنه لا يعتبرها عرضة للخطر "لأننا نمتلك أعظم جيش في العالم"، بحسب تعبيره. وأضاف: "سنتوصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى، بعنف أو بدونه، وأفضل أن يتم ذلك دون عنف".

وبشأن الحرب في غزة، أكد ترامب أن الأوضاع في القطاع غير مجدية، وأنها تعيد المنطقة إلى الوراء كل عشر سنوات، معتبرًا أن سكان غزة يفضلون البقاء في الشرق الأوسط، وكان يمكن أن يكون لهم وطن فيه بدلاً من اللجوء إلى السويد أو ألمانيا.

وحول الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول، رأى ترامب أنه لو كان رئيسًا لما حصل هذا الهجوم، ولما كانت إيران قادرة على دعم حركة حماس بالأموال والسلاح. وفي الشأن الإسرائيلي، وصف موقف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بـ"الصعب"، لكنه رفض القول إنه ضجر منه، موضحًا: "علينا أن نتذكر هجمات السابع من تشرين الأول، والتي لن تُنسى".

وفي الشأن الأوكراني، اعتبر ترمب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سئم من هذه الحرب"، مضيفًا أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي "أعظم بائع في العالم"، وأنه "يغادر بكل مرة بمئة مليون دولار". وقال إنه أجرى معه جلسة صعبة، "لأنني لم يعجبني ما قاله"، على حد تعبيره. وكشف أن علاقته ببوتين قوية، وأنه سيلتقيه قريبًا، مشيرًا إلى أن تركيا تلعب دورًا في التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.