الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيّرة قادمة من جهة الشرق

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض طائرة بدون طيار قادمة من جهة الشرق، موضحًا أنه تم التعامل مع الحادث وفقًا للسياسة المتبعة، حيث جرى إطلاق الإنذارات في المناطق المعنية.

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