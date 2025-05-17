شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبتها تصل لـ25 مليون جنيه.. تعرف على ماهية الإغراق بقانون إدارة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم معنى كلمة الإغراق في قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، هذا القانون الذى يحمل العديد من المعانى التي تخص بيئتنا المصرية وتحثنا على الاهتمام بتعريفها ومعانى كلماتها، ومنها كلمة الإغراق.

كما نصت المادة الأولى من القانون والمعنية بالتعريفات في بابه الأول المعنى بالأحكام العامة، وما يقصد بالمصطلحات والعبارات التي ضمها القانون.

" الإغراق " :

- كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى أو أعالي البحار للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .

- كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالى البحار للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها، ولا يعد إغراقاً وضع مواد في البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمي والرصد ، وغيرها .

أما المادة "74" من القانون فعاقبة بالغرامة على من يلقى أو يتخلص من المخلفات في البحر الاقليمى وهى كالآتى:

يعاقب بالسجن المؤبد، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالى البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة الجمهورية مصر العربية

