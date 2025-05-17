شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يعيدون تدوير الأكاذيب لضرب مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

حذر الباحث في شئون الجماعات الارهابية إبراهيم ربيع من مخططات جماعة الإخوان لتكرار نفس الأكاذيب والشائعات التي لطالما استخدموها في محاولات يائسة للنيل من مؤسسات الدولة المصرية.

وأوضح ربيع، أن الجماعة تعاني من الإفلاس السياسي والفكري، وهو ما يدفعها لترويج شائعات قديمة بأشكال جديدة عبر منصاتها الإعلامية في الخارج، أملاً في خلق حالة من البلبلة والتشكيك في الداخل.

وأضاف أن ما تروّج له الجماعة ليس سوى حرب نفسية ممنهجة تستهدف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، خصوصًا بعد فشلها الذريع في التأثير على الشارع المصري. ولفت إلى أن الأجهزة المعنية باتت ترصد تلك الحملات التضليلية، وتتعامل معها باحترافية.

وأكد ربيع أن وعي الشعب المصري هو السلاح الحقيقي في مواجهة هذه الحرب، داعيًا إلى عدم الالتفات لأي روايات مشبوهة تصدر من الخارج، خصوصًا من قنوات ومواقع تابعة للتنظيم الدولي للجماعة.

وأكد أن الإخوان يعيشون على الأوهام، وأكاذيبهم تنكشف مع كل محاولة جديدة لاستهداف الدولة”.