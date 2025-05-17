اتفاقية تعاون بين قدرة للصناعات الدفاعية وفيلر الدفاعية لتعزيز الصناعات العسكرية بالمملكة

وقّعت شركة قدرة للصناعات الدفاعية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة فيلر الدفاعية الأمريكية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وذلك على هامش القمة السعودية الأمريكية التي عقدت مؤخراً في العاصمة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نطاق التعاون التقني بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في مجال توطين 50% من الإنفاق العسكري وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية.

من جانبه، أوضح فيصل بندر ابن حميد، الرئيس التنفيذي لشركة قدرة للصناعات الدفاعية، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تمكين القدرات السعودية، من خلال تأسيس مشاريع صناعية مشتركة، ونقل التقنية، وتدريب الكفاءات الوطنية.

وأكد أن شركة قدرة للصناعات الدفاعية، تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مستدامة تعزز من أمن المملكة واستقلاليتها الصناعية والعسكرية.