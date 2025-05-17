شكرا لقرائتكم خبر عن هشام النجار: آلة الكذب الإخوانية لا تتوقف عن بث السموم والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإرهابية هشام النجار إن جماعة الإخوان مستمرة في إطلاق حملات تضليل إعلامي ممنهجة هدفها إضعاف الروح الوطنية، مشيرًا إلى أن أدوات الجماعة لم تتغير، بل ازدادت خبثًا مع استخدام وسائل التكنولوجيا لنشر الأكاذيب.

وأوضح النجار، أن التنظيم يعتمد على منصات خارجية لإطلاق شائعات تمس مؤسسات الدولة، بدءًا من القضاء والجيش وحتى الاقتصاد الوطني، بهدف بث الفوضى وخلق فجوة بين المواطن والدولة. وأشار إلى أن الجماعة تكرر نفس الأسلوب الذي استخدمته في 2011 وما بعدها، وكأنها لم تتعلم من إخفاقاتها.

وأكد أن وعي المصريين أصبح أكثر نضجًا وقدرة على التفرقة بين المعلومة الحقيقية والدعاية السوداء التي يروج لها التنظيم، مما يجعل تأثير هذه الحملات محدودًا جدًا.