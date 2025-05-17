خطة أمريكية مثيرة للجدل.. نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا مقابل مليارات

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت قناة إن.بي.سي نيوز، الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، في خطوة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في المنطقة.

وقال خمسة أشخاص مطلعين، بما في ذلك مسؤول أميركي سابق، إن الخطة قيد الدراسة الجادة، وقد وصلت إلى مرحلة النقاشات مع القيادة الليبية. ويُعتقد أن الولايات المتحدة قد ناقشت هذا المشروع مع الحكومة الليبية في إطار خطة واسعة لإعادة توطين الفلسطينيين.



مقابل مليارات الدولارات

وأفاد المصادر أن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها منذ أكثر من عشر سنوات، في إطار تعويضات أو مساعدات ترتبط بهذه الخطة المثيرة للجدل.

هذا الاقتراح يُعتبر خطوة كبيرة ضمن الجهود الأمريكية المستمرة لتغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث أثار الموضوع مخاوف عديدة بشأن تداعياته على الوضع السياسي والإنساني في المنطقة.