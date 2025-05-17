الاحتياطي الفدرالي سيستغني عن 10% من موظفيه خلال بضع سنوت

كشف رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن "الهيئة ستخفّض عدد موظفيها بنحو 10 بالمئة في السنوات القليلة المقبلة".
يأتي ذلك في موازاة جهود يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفدرالية، في خطوة تقودها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك.
والاحتياطي الفدرالي هو وكالة مستقلة لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها، بل تكسب المال من فوائد الأوراق المالية والرسوم التي تتقاضاها من المصارف التي تشرف عليها.
وفي العام 2023 بلغ عدد موظّفي الاحتياطي الفيدرالي 23 ألفا و950 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، وفقا لأحدث تقرير سنوي له، بما في ذلك ثلاثة آلاف موظف في المجلس، وأكثر من 20 ألف موظف في 12 فرعا للاحتياطي الفدرالي في البلاد.
استنادا إلى هذه الأرقام، سيترجم التخفيض بنسبة 10 بالمئة تقليصا لعدد الموظفين بنحو 2400 شخص.
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