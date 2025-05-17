مددت المحكمة العليا الأميركية أمرا يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إرسال فنزويليين إلى سجن في السلفادور.
وردًا على ذلك، اعتبر ترامب في تصريح أن "المحكمة العليا الأميركية يتم التلاعب بها من جانب اليساريين المتطرفين الفاشلين الذين لا يحظون بأي دعم".
وأضاف "الجمهور يكره اليساريين المتطرفين الفاشلين الذين يريدون ترهيب المحكمة العليا ولن نسمح بحدوث ذلك لبلدنا".
وسبق وأن انتقد ترامب القضاء عدة مرات، واستدعى قانونا قديما لم يسبق أن استخدم إلا 3 مرات، ليتم ترحيل المهاجرين من الأراضي الأميركية، مع التعهد بالتوسع في استخدام هذا القانون.
وبالفعل بدأت الإدارة بترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية إلى السلفادور، وتعهدت بترحيل المزيد.
ويخول "قانون الأعداء الأجانب" -الذي اعتمد عام 1798- لرئيس البلاد توقيف مواطنين من دولة في حالة حرب مع أميركا أو ترحيلهم من الأراضي الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب انتقد المحكمة العليا الأميركية بعد تمديدها لأمر يمنع إرسال فنزويليين إلى سجن في السلفادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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