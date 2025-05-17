مؤتمر أممي حول حل الدولتين برعاية فرنسا والسعودية الشهر المقبل في نيويورك

يُعقد مؤتمر دولي برعاية فرنسا والسعودية حول حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من 17 إلى 20 حزيران في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أعلنت متحدّثة باسم المنظمة الجمعة.

يستند عقد المؤتمر إلى قرار أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول، وسيكون برعاية فرنسية سعودية مشتركة.

ويعترف نحو 150 بلدا بدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، أي أن عضويتها غير كاملة إذ لم يصوت مجلس الأمن على قبولها بهذه الصفة.

في أيار 2024، اعترفت أيرلندا والنروج وإسبانيا بدولة فلسطين لكن حكومات أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا، لم تتّخذ هذه الخطوة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيسان إن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في حزيران.