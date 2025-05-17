سلطات اندونيسيا افتتحت مشروعَين للنفط والغاز بقيمة 600 مليون دولار

افتتح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مشروعين للنفط والغاز البحريين في غرب إندونيسيا، وصفهما بأنهما حجر زاوية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة.

زتعهد برابوو بتعزيز أمن الطاقة لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وبالتخلص التدريجي من طاقة الفحم والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وقال إن "تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني على صعيد الطاقة أمر حيوي لاستقلالية أمتنا".

وأضاف "إذا تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة فسنوفر عشرات المليارات من الدولارات".

وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية بهليل لاهاداليا إن المشاريع التي تبلغ تكلفتها 600 مليون دولار والتي تديرها شركة ميدكو إي آند بي ناتونا الإندونيسية في بحر ناتونا الجنوبي تهدف إلى إنتاج 20 ألف برميل نفط يوميا.

وتعهد برابوو خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي بإغلاق مئات محطات الطاقة العاملة بالفحم والوقود الأحفوري بحلول عام 2040 في الدولة التي تعد من أكبر منتجي ومستهلكي الفحم في العالم.