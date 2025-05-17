الجيش الإسرائيلي: بدأنا شن ضربات واسعة ونقل قوات للاستيلاء على مناطق داخل غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ "شن ضربات واسعة ونقل قوات للاستيلاء على مناطق داخل غزة ضمن حملة "عربات جدعون" وتوسيع المعركة في القطاع".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط 115 قتيلا في مجازر للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر الجمعة.

وكانت قد ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن معدل غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة الجمعة بلغ غارة كل 4 دقائق.

وأشارت الصحيفة إلى أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت عشية العملية البرية في تشرين الأول 2023.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة في وقت سابق من داخل مستشفى الإندونيسي (شمالي القطاع) تكدّس جثامين القتلى على الأرض، بعد سلسلة غارات على بيت لاهيا ومخيم جباليا.

وفي تحديث لحصيلة القتلى والجرحى، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 53 ألفا و119 قتيلا و120 ألفا و214 مصابا.