ترامب من قطر: لدينا بعض الأخبار الجيدة اليوم وربما غدا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 14 مايو 2025، "أعتقد أن لدينا بعض الأخبار الجيدة اليوم وربما غدا أو يوم الجمعة".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب وصوله إلى الدوحة بزيارة رسمية، "سنجلب السلام ليس في هذه المنطقة فقط وأعلم أنك تلعب دورا كبيرا في مساعدتنا في مناطق أخرى".

وتابع "أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم".

وقال ترامب "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف، وأود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك والعمل الذي تقوم به رائع".

بدوره قال أمير قطر، "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".





وخاطب ترامب قائلاً "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة، وبإمكاننا مواصلة العمل معا لإحلال السلام في منطقتنا أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف أمير قطر "متحمسون جدا لمباحثاتنا التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة".

واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، في الدوحة بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من زيارته الخليجية، وذلك بعد يوم حافل من الدبلوماسية وعقد الشراكات في الرياض أمس الثلاثاء.

واستقبلت الدوحة ترامب بأهازيج قطرية تقليدية خلال توجهه إلى الديوان الأميري القطري حيث ستعقد مباحثات بين أمير قطر والرئيس الأميركي، في مقدمتها الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار ب غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وتوجه ترامب إلى الدوحة بعد مشاركته بالقمة الخليجية الأميركية في الرياض، حيث ألقى كلمة قال فيها إن "الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية وإستراتيجية في قلب العالم"، مؤكدا التطلع للعمل مع دول المنطقة.

كما تأتي زيارته إلى الدوحة بعد عقده لقاء -هو الأول من نوعه- مع الرئيس السوري أحمد الشرع شارك به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة الرئيس الأميركي إلى العاصمة القطرية في وقت ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الدوحة شهدت جلسة مباحثات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، شارك فيها وفد إسرائيلي رفيع المستوى وكل من المبعوث الأميركي الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمبعوث الأميركي لشؤون المحتجزين آدم بوهلر.

ومن المخطط أن يقضي ترامب يوما كاملا في الدوحة، قبل أن يتوجه غدا الخميس إلى الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن زيارة ترامب تعد ثاني زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى دولة قطر بعد زيارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2003.

وأضافت أن الزيارة تعكس الأهمية الكبيرة والمكانة البارزة التي تحظى بها دولة قطر كشريك إستراتيجي للولايات المتحدة ووسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما في ظل التحديات والظروف بالغة الدقة التي تمر بها المنطقة والعالم.

المصدر : وكالات