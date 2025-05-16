لقاء مرتقب بين البابا ليو الرابع عشر وفانس

ابوظبي - سيف اليزيد - قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إن البابا ليو الرابع عشر يعتزم لقاء نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بعد غد الأحد، يوم قداس التنصيب الرسمي للحبر الأعظم الجديد.

وأكد بارولين أن جدول وتنظيم يوم الأحد يعدان أمراً معقداً في ظل وجود ضيوف من أكثر من 200 وفد من أنحاء العالم.

ولكنه قال إن فريق البروتوكول يقوم بعمله في ترتيب اللقاء.

ومن المقرر أن يرأس فانس الوفد الأميركي للقداس الذي يقام في العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) بعد غد الأحد.

ويمثل هذا لنائب الرئيس عودة سريعة إلى روما. وكان فانس آخر سياسي دولي رفيع المستوى يزور البابا الراحل فرنسيس الأول قبل وفاته.