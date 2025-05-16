"رويترز": سوريا تخطط لطباعة أوراق نقدية جديدة في الإمارات وألمانيا

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن 3 مصادر، أن "سوريا تخطط لطباعة أوراق نقدية جديدة في الإمارات وألمانيا".
وقالت مصادر مالية سورية للوكالة إن "السلطات السورية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة لطباعة العملة مع شركة "عملات" الإماراتية، التي زارها محافظ البنك المركزي ووزير المالية السوريان خلال رحلة إلى الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري".
وفي ألمانيا، أبدت شركة "بوندسدروكيري"، المدعومة من الدولة وشركة "Giesecke+Devrient" الخاصة اهتمامهما، حسبما قال مصدر سوري ومسؤول أوروبي لرويترز، لكن لم يتضح بعد أي منهما قد تطبع العملة.
وبدأت السلطات السورية في وقت سابق من هذا العام استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات، واكتسبت الجهود زخما بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في شباط الماضي.
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