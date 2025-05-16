أكسيوس عن مسؤولين: الانطباع السائد أن الإسرائيليين أتوا إلى الدوحة لإفشال المحادثات وإيجاد مبرر لتجديد الحرب

افاد موقع "اكسيوس"٬ عن مسؤول إسرائيلي٬ بأن "من المتوقع أن يبقى فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة حتى مساء السبت على الأقل"٬ مشيرا الى ان "فريق التفاوض أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواصلة المفاوضات لأن فرص التوصل لاختراق لم تنخفض".

ولفت الى ان "نتانياهو مهتم ببذل أي جهد للتوصل إلى صفقة بشأن الاسرى رغم توقف المفاوضات"٬ مشيرا الى ان "الوسطاء القطريين كانوا محبطين للغاية من المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بالدوحة٬ ورأوا أن فريق التفاوض الإسرائيلي لم يأت لإجراء مفاوضات جدية ولم يقدم جديدا".

واضاف٬ الموقع ان "الانطباع السائد أن الإسرائيليين أتوا إلى الدوحة لإفشال المحادثات وإيجاد مبرر لتجديد الحرب".