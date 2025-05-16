أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطلع، بأنّ "محادثات مباشرة عقدت بين مسؤول إسرائيلي وممثلين عن الحكومة السورية في أذربيجان بحضور مسؤولين أتراك".
ولفت المصدر إلى أنّ "المحادثات عن الجانب الإسرائيلي حضرها رئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي".
وسبق وأن كشف الرئيس السوري أحمد الشرع أن هناك مفاوضات "غير مباشرة" بين بلاده وإسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا.
وأفادت رويترز بأن الإمارات أنشأت قناة اتصال خلفية للمحادثات بين إسرائيل وسوريا، في الوقت الذي يسعى فيه حكام سوريا الجدد إلى الحصول على مساعدة إقليمية لإدارة علاقة عدائية على نحو متزايد مع إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر "سكاي نيوز عربية" عن مصدر إسرائيلي: محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا في أذربيجان بحضور تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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