فوز لائحة "التنمية والوفاء" في دبعال- صور بالتزكية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن فوز لائحة "التنمية والوفاء" بالتزكية في بلدة دبعال. هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في 24 أيار الحالي.

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