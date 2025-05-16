علمت "النشرة" ان اجتماعاً حصل لمناصري التيار الوطني الحر في زحلة لبحث موضوع الانتخابات البلدية، وسط توجه القاعدة العونية للاقتراع للائحة "زحلة رؤية وقرار" التي يرأسها اسعد زغيب، لكن قيادة الوطني الحر لم تتخذ موقفاً نهائياً بعد.
وبحسب مصادر المجتمعين لـ"النشرة"، فإن النائب سليم عون يحاول إقناع تياره بالاقتراع لصالح لائحة "القوات" لـ"حساباته في الانتخابات النيابية المقبلة، لكنه يلاقي رفضاً من القاعدة الحزبية للطرح الذي حاول المضي به".
وعلى هذا الاساس، سيكون موقف التيار مربكاً، في الانتخابات البلدية والاختيارية في زحلة، حيث تنفصل توجهات القاعدة الحزبية عن ممثلها النيابي، بانتظار ان يحسم الموقف رئيسه النائب جبران باسيل، قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في مدينة زحلة. فهل يلتزم العونيون بقرار القيادة ام بتوجهات القاعدة الحزبية؟
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سليم عون يريد الاقتراع للائحة "القوات" في زحلة.. والقاعدة العونية ضده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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