وزارة الداخلية اطلقت المساعد الآلي Chatbot للإجابة على الاسئلة المتعلقة بالانتخابات

اطلقت وزارة الداخلية والبلديات المساعد الآلي Chatbot للإجابة على الاسئلة المتعلقة بالانتخابات على مدار الساعة وتشمل معلومات عن مراكز الاقتراع٫ خطوات الاقتراع٬ شروط الترشح أو أي استفسار آخر. واضافت "تحدثوا مع المساعد الآلي لدعم الانتخابات على الرابط التالي:https://chatbot.moim.gov.lb/

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