زار وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ورئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، رئيس الاتحاد الإنجيلي الوطني في لبنان رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الإنجيلية القس حبيب بدر، وعرضا معه آخر التطورات الإقليمية والمحلية والشؤون البيروتية. إثر اللقاء، ثمن شحادة ومخزومي "دور القس بدر كمرجعية روحية ومواقفه الوطنية التي تشجع على بناء الوطن والإنسان". وإذ أكد شحادة ومخزومي "أهمية التعايش الإسلامي – المسيحي المشترك"، تمنيا "أن يترجم هذا التعايش في الانتخابات البلدية لبيروت من خلال المناصفة بين المسلمين والمسيحين، بما يحفظ صيغة العيش المشترك الفعلي في بيروت، ويحرر العمل البلدي من أسر البيروقراطية والكيدية من أي طرف أتت".

كانت هذه تفاصيل خبر شحادة ومخزومي زارا القس بدر وأكدا أهمية ترجمة التعايش الإسلامي – المسيحي في الانتخابات البلدية في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.