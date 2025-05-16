"الجديد": أورتاغوس ستزور لبنان نهاية الأسبوع المقبل

أفادت قناة "الجديد"، بأنّ نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس سوف تزور لبنان نهاية الأسبوع المقبل.
وأمس، ذكرت أورتاغوس في مقابلة مع قناة "إل بي سي أي"، "أنني أحاول المجيء إلى لبنان بشكل متكرر على الأقل كل 6 أو 8 أسابيع وأتمنى أن أكون في لبنان قريبًا".
في سياق آخر، أشارت أورتاغوش أنّه "عليكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات على أي شخص يساعد حزب الله في الحصول على تمويل غير مشروع"، وذلك بعد عقوبات فرضتها الخزانة الأميركية على أفراد بتهمة تمويل الحزب.
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