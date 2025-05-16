تيننتي: اعتراض قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أمر غير مقبول وقواتنا تستطيع التحرك مع الجيش وبدونه

أشار الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في تصريح لقناة "الحدث" حول الإشكال مع أهالي بلدة الجميجمة، إلى أنّ "أفرادًا بزي مدني اعترضوا قواتنا في جنوب لبنان"، معتبرًا أنّ "قواتنا تستطيع التحرك في جنوب لبنان مع الجيش وبدونه"، بعد أن اعترض الأهالي على دخولة دورية لليونيفيل إلى مناطق بدون مؤازرة الجيش.

ولفت تيننتي إلى أنّ "اعتراض قواتنا في جنوب لبنان أمر غير مقبول"، موضحًا "أننا ندعم إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".

ورأى أنّ "هناك حاجة لزيادة قدرات الجيش اللبناني وندعو المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني".

وفي وقت سابق، أعلن اهالي بلدة الجميجمة، في بيان، أنه "بعد التمادي من قوات اليونيفيل بالدخول الى حرم وعر الجميجمة للمرة الثانية من دون مُؤازرة الجيش اللبناني والدخول الى املاك خاصة، سارَع الأهالي لتفقد الأملاك وطلبوا من قوات اليونيفيل التراجع وعدم التمادي داخل الأراضي لكن قوات اليونيفيل بدأت بالتشاجر مع الاهالي و رَمي القنابل المسيلة للدموع على عيونِهم وإطلاق الرصاص و قَد سُجِّلَت أكثر من إصابة جرَّاء رمي القنابل المسيلة للدموع".