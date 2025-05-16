مخزومي: إذا شعرنا بنية لضرب المناصفة في بيروت فالمجلس البلدي سيستقيل وسنرفض نتائج الانتخابات

أشار رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي، في تصريح لقناة "إل بي سي"، إلى أنّه "في ظل غياب القانون الذي يؤمن المناصفة، فإنه يجب أن تؤمن من خلال الاصوات"، وقال: "المناصفة أساس ولكن الفكرة هي الاتفاق على التغيير المطلوب في بيروت".

ورأى أنّه "يمكن الاختلاف بال​سياسة​ ولكن اليوم مع كلّ الأضداد في السياسة قرّرنا أن نكون في لائحة "بيروت بتجمعنا" من أجل الإنماء والاساس أنهم من بيروت".

ولفت مخزومي إلى "أننا نتمنى مشاركة الجميع في الانتخابات وسنرى بيروت من ستختار لكي يُمثلها"، مضيفًا "إذا شعرنا بنية لضرب المناصفة فالمجلس البلدي سيستقيل، ولن نرضى وسنرفض نتائج الانتخابات".

ولفت إلى أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه برّي مؤمن بالمناصفة والمحافظة على رمزية بيروت وعلى العيش المشترك وموقفه وطنيّ".