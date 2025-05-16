شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية × أسبوع.. عقد 3 ورش عن تأثير الصراع الصينى-الأمريكى على استقرار الدول والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، وعقدت التنسيقية ورشة عمل حول "الصراع الصيني-الأمريكي وتأثيره على استقرار الدول".

وناقشت الورشة أثر صراع القوى العظمى على الاقتصاد العالمي، والاقتصاد المصري خاصة، وكيف يمكن أن تستفيد الاقتصاديات الناشئة من الصراع القائم والتحديات والفرص، بالإضافة إلى قرار الصين الأخير بوقف تصدير المعادن النادرة، والتداعيات المحتملة على الولايات المتحدة، متوقعة توقفاً محتملاً للشركات العاملة في قطاعات الأسلحة والفضاء والتكنولوجيا.

وحذر المشاركون من التأثير السلبي العالمي للصراع الجيواقتصادي، خاصة على الدول غير المنتجة والمعتمدة على الاستيراد، متوقعين ارتفاعاً في أسعار السلع نتيجة زيادة الرسوم الجمركية، مع تهديد للأمن القومي للدول المستوردة للمعدات العسكرية.

كما عقدت التنسيقية صالونا نقاشيا، حول"انعكاسات التغيرات والتحولات في موازين القوى العالمية وتأثيرها على مصر".

وناقش الصالون، انعكاسات التحولات الدولية الكبرى على الأمن القومي المصري، في أبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية، وما تفرضه هذه التغيرات من تحديات مباشرة وغير مباشرة على الدولة المصرية، في ظل عالم يشهد اضطرابات متسارعة وصراعات ممتدة مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، والهند وباكستان وتداعيات الأزمات المتتالية في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، ورفع العقوبات عن سوريا، وإمكانية وقف العدوان على غزة.

وعقدت التنسيقية ورشة عمل حول مشروع قانون تنظيم الفتوى بحضور الأطراف المعنية وجهات الاختصاص المنوط بها إصدار الفتوى للمناقشة واستماع وجهات نظرهم حول مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس النواب.

وخلال الأسبوع نظّمت لجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال وحدتي الشئون الصحية والسكان والتضامن الاجتماعي، ورشة عمل بعنوان (بين "بداية الرئاسية" و"بداية الصحية".. نواجه العنف لننطلق نحو المستقبل)، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم قضايا المرأة والطفل وتعزيز قيم التنمية البشرية.

و في إطار استكمال برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" الذي أطلقته التنسيقية ، أطلق مركز بناء الكوادر بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، سابع البرامج التدريبية المتكاملة لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية، بتدريب أعضاء حزب "الأحرار الدستوريين".

وتناول البرنامج التدريبي المتكامل الذي يأتي في إطار استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من الموضوعات الحيوية لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية، حيث شمل محاضرات متخصصة قدمها عدد من النواب والأعضاء.

كما استهدف مركز بناء الكوادر، بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، في الجولة الثامنة من برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، تدريب أعضاء حزب "الاتحاد".

واستهدفت الجولة التاسعة تدريب أعضاء حزب “مصر بلدي”، تضمّن البرنامج عددًا من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، قدمها عدد من أعضاء وقيادات التنسيقية، وتناولت موضوعات محورية في العمل الحزبي والسياسي.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجامعة بنها، قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة إلى مركز إعداد القادة بالجامعة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين التنسيقية ومركز إعداد القادة.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجامعة بنها، نظمت التنسيقية زيارة لوفد من طلاب الجامعة لمجلس النواب، ضمن أنشطتها لرفع الوعي السياسي لدي الطلاب، ونشر الثقافة البرلمانية، والتوعية بدور السلطة التشريعية، مما يسهم في تطوير المهارات القيادية، وإعداد كوادر شابة قادرة على العمل والبناء وتنمية المجتمع.

وشاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات منتدى "رؤية 2025" الذي نظمته مؤسسة "ساعد" تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات والمسئولين والشخصيات العامة.