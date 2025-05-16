شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسى حول تطوير التعليم وتدريب المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، عن بالغ تقديرها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أهمية تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مع التركيز على تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في العملية التعليمية.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تبرز رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم، من خلال اعتماد آليات دقيقة لاختيار وتأهيل المعلمين وتدريبهم بشكل مستمر. وأضافت أن هذا التوجه سيسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العملية التعليمية، مما سينعكس إيجابًا على مستوى تحصيل الطلاب وتطور المناهج.

وأكدت النائبة، أن تعزيز دور المعلم ورفع مستوى أدائه يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يعتبر المعلم الأساس الذي يقوم عليه نجاح أي نظام تعليمي. ودعت إلى ضرورة تكثيف الجهود لدعم المعلمين وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة التحديات الحالية، بما يُساعدهم على أداء رسالتهم التعليمية بكل إبداع وتميز.

وأكدت النائبة هند رشاد، أن التركيز على تأهيل المعلمين بشكل يتماشى مع تطورات العصر يمثل خطوة هامة نحو إرساء أسس تعليمية قوية تُسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار. وأضافت أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية، لكن تحسين الكادر البشري الذي يدير هذه المنظومة هو السبيل الأوحد لتحقيق نتائج ملموسة وفعالة في المدى الطويل.

كما شددت النائبة، على أن دعم المعلمين وتحفيزهم على تطوير أنفسهم من خلال البرامج التدريبية المستمرة يعد أداة أساسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية 2030. وأكدت على ضرورة أن تتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم هذه المبادرات.

وفي ختام بيانها، أكدت النائبة هند رشاد على أهمية التوجهات التي طرحها الرئيس السيسي في تحسين وتطوير التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء وطن قوي، مبدية ثقتها في أن هذا المسار سيؤتي ثماره في تعزيز مستقبل التعليم بمصر، ورفع مستويات أداء المعلمين بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل.