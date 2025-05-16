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أكثر من 10 غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف

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أكثر من 10 غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر اليوم الجمعة بوقوع أكثر من 10غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف غرب اليمن.

فيما اعترفت وسائل إعلام حوثية بشن المقاتلات الإسرائيلية غارات استهدفت ميناء الصليف غرب الحديدة الذي يستخدمه الحوثيون عادة، لاستيراد الحبوب والسلع مواد البناء.

وفقا للعربية : ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أيضا وقوع غارات على مواني الصليف ورأس عيسى والحديدة التابعة للحوثيين في اليمن.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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