شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أكثر من 10 غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات أفادت مصادر اليوم الجمعة بوقوع أكثر من 10غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف غرب اليمن. فيما اعترفت وسائل إعلام حوثية بشن المقاتلات الإسرائيلية غارات استهدفت ميناء الصليف غرب الحديدة الذي يستخدمه الحوثيون عادة، لاستيراد الحبوب والسلع مواد البناء. وفقا للعربية : ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أيضا وقوع غارات على مواني الصليف ورأس عيسى والحديدة التابعة للحوثيين في اليمن. نسخ الرابط تم نسخ الرابط