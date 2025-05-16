شكرا لقرائتكم خبر عن بينها وقف إطلاق النار.. أبرز ما جاء في المفاوضات الروسية الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

المفاوضات الروسية الأوكرانية

وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وقف تسليم الأسلحة الغربية لكييف

الدمام - شريف احمد - أعلن المفاوضون الروس والأوكرانيون، اليوم الجمعة، بعد محادثاتهم في إسطنبول، أنهم ناقشوا إمكانية وقف إطلاق النار.كما ناقشوا تنظيم لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، وتبادل ألف أسير من كل جانب.وأجرى وفدان روسي وأوكراني، أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين منذ ربيع العام 2022، بهدف التوصل إلى حلّ للحرب.وأعلن المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي أنه "خلال الأيام المقبلة، سيتم تبادل عدد كبير من الأسرى يبلغ حوالي ألف مقابل ألف"، وأكد ذلك رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف.وقال عمروف إن "الجانب الأوكراني طلب إجراء مفاوضات مباشرة بين رئيسي الدولتين" فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، وأن موسكو "أخذت علما بهذا الطلب".وأشار عمروف أيضا إلى "إمكانية عقد اجتماع على مستوى القيادات"، وناقش الجانبان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وأكد ميدينسكي أنه يتعيّن عليهما حاليا "عرض رؤيتيهما" للهدنة وتفصيلها.وأضاف المفاوض الروسي في تصريح صحافي مقتضب "بمجرد تقديم هذه الرؤية، نعتقد أنه سيكون من المناسب مواصلة مفاوضاتنا".وأفاد ميدينسكي بأنه "راض بشكل عام عن نتائج" المحادثات وأنه "مستعد لمواصلة الاتصالات" مع الأوكرانيين، ويعد تبادل أسرى الحرب أحد مجالات التعاون القليلة بين موسكو وكييف.وتحض كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا منذ أسابيع على قبول وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا في أوكرانيا.ورفضت موسكو حتى الآن هذه المبادرة، معتبرة أن وقف القتال من شأنه أن يسمح للجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات على الجبهة في الأشهر الأخيرة، بإعادة تسليح نفسه بمساعدة الدول الغربية.وتطالب روسيا بوقف تسليم الأسلحة الغربية إلى كييف قبل أي هدنة.