الوفد الأوكراني لفرانس برس: سنغادر اسطنبول اليوم

أكد مصدر في الوفد الأوكراني لوكالة "فرانس برس"، أن "الفريق الذي أرسله الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات مع الروس في إسطنبول سيغادر المدينة التركية مساء".

وقال المصدر إن "الوفد الأوكراني يغادر إسطنبول اليوم"، وذلك بعد ساعات من انتهاء أول محادثات سلام مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ربيع العام 2022، من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار طالبت به كييف.

في السياق، اشار وزير الخارجية التركي، الى ان "الجانبين الروسي والأوكراني اتفقا مبدئيا على إعادة الاجتماع والتفاوض في جولة مفاوضات أخرى"، لافتا الى ان "اوكرانيا وروسيا اتفقتا على تبادل شروطهما للتوصل إلى وقف إطلاق النار كتابة".

وكان قد أعلن رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، في تصريح من إسطنبول، أنّ "المفاوضات مع الجانب الأوكراني انتهت ونحن راضون عن النتيجة وجاهزون لمواصلة الاتصالات".

وقال إنّ "روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الأسرى خلال الأيام المقبلة وفق صيغة 1000 مقابل 1000"، مضيفًا "روسيا وأوكرانيا ستقدمان رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل".

وكشف رئيس الوفد الروسي "أننا تلقينا طلبا من الوفد الأوكراني بعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".