اشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الى ان "العراق قدم مقترحا لإنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة جراء الحروب".
وذكر في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة بغداد، أن "العراق قدم مقترحات وأفكارا لتعزيز التعاون العربي لمصلحة شعوبها، فضلا عن تقديمه أمثلة رائعة عن التضامن العربي"، مشيرا إلى أن "التحضيرات العراقية للقمة كانت على مستوى رفيع، اذ لمسنا اهتماما كبيرا بتحضيراتها من أعلى مستويات في الدولة لإنجاحها".
واضاف أن "أمر عدم مشاركة بعض قادة الدول في قمة بغداد أمر سيادي داخلي له علاقة بالدولة ذاتها، ولا يجوز أن نتساءل عن قرار عدم مشاركتها"، مشددا على أن "أهم ما في القمة هو قراراتها ومخرجاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر زكي: العراق قدم مقترحا لإنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة جراء الحروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.