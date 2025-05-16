زكي: العراق قدم مقترحا لإنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة جراء الحروب

اشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الى ان "العراق قدم مقترحا لإنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة جراء الحروب".

وذكر في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة بغداد، أن "العراق قدم مقترحات وأفكارا لتعزيز التعاون العربي لمصلحة شعوبها، فضلا عن تقديمه أمثلة رائعة عن التضامن العربي"، مشيرا إلى أن "التحضيرات العراقية للقمة كانت على مستوى رفيع، اذ لمسنا اهتماما كبيرا بتحضيراتها من أعلى مستويات في الدولة لإنجاحها".

واضاف أن "أمر عدم مشاركة بعض قادة الدول في قمة بغداد أمر سيادي داخلي له علاقة بالدولة ذاتها، ولا يجوز أن نتساءل عن قرار عدم مشاركتها"، مشددا على أن "أهم ما في القمة هو قراراتها ومخرجاتها".