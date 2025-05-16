مسؤول أميركي: حاملة الطائرات ترومان في طريقها لمغادرة الشرق الأوسط ولا خطط لاستبدالها

أكّد مسؤول أميركي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ أميركا ملتزمة مع حركة "أنصار الله" بوقف "الهجمات المتبادلة رغم مواصلتهم شن الهجمات على إسرائيل"، موضحًا أنّ "إسرائيل لا تخبرنا مسبقا بجميع هجماتها ضد الحوثيين"، وذلك بعد هجمات إسرائيلية جديدة على اليمن.

وكشف أنّ "حاملة الطائرات ترومان في طريقها لمغادرة الشرق الأوسط ولا خطط لاستبدالها"، وقال: "سنبقي التعزيزات العسكرية الأخرى بالمنطقة ونتابع التطورات بين إسرائيل والحوثيين وإيران".

في وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أننا هاجمنا ميناءين تابعين للحوثيين وهذه مجرد البداية والقادم أعظم"، في حين أكّد الجيش أنّ "سلاح الجو دمر بنى تحتية تابعة للحوثيين في ميناءي الصليف والحديدة"، في وقت تواصل فيه حركة "أنصار الله" مهاجمة إسرائيل.