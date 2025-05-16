نتانياهو: هاجمنا ميناءين في اليمن وسنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونعلم أن من وراءهم هي إيران

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أننا هاجمنا ميناءين تابعين للحوثيين وهذه مجرد البداية والقادم أعظم"، في حين أكّد الجيش أنّ "سلاح الجو دمر بنى تحتية تابعة للحوثيين في ميناءي الصليف والحديدة"، في وقت تواصل فيه حركة "أنصار الله" مهاجمة إسرائيل.

وقال نتانياهو "لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا"، مضيفًا "سنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا".

وذكر "أننا نعلم أن الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران"، مشيرًا إلى أنّ "الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل".