وزير الدفاع الإسرائيلي: كما فعلنا بالضيف والسنوارين ونصر الله وهنية سنقوم بنفس الأمر تجاه الحوثي

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان "الجيش هاجم موانئ الحوثيين في اليمن وألحق أضرارا جسيمة بها ومطار صنعاء مدمر"، مؤكدا ان "إذا واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ علينا فسيتلقون ضربات موجعة وسنستهدف عبد الملك الحوثي".

وأضاف "كما فعلنا بمحمد الضيف والسنوارين (يحيى السنوار ومحمد السنوار) في غزة و(الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن) نصر الله في لبنان و(رئيس حماس الأسبق) إسماعيل هنية في طهران سنقوم بنفس الأمر تجاه (زعيم حركة أنصار الله) عبدالملك الحوثي في اليمن".

في السياق، افادت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني، بأن "هدف الهجمات في اليمن إلحاق الضرر باقتصاد وفرض حصار على الحوثيين بعد تهديدهم بفرض حصار بحري على إسرائيل".

واشارت نقلا عن مصدر امني الى "اننا استخدمنا في الهجوم على الحوثيين عشرات الذخائر وشارك فيه أكثر من 10 طائرات"، مضيفة "إذا واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ وحاولوا فرض حصار علينا فسندمر موانئهم".

وكانت قد افادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن غارات إسرائيلية استهدفت ميناء الصليف وميناء الحديدة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "الجيش يضرب موانئ في اليمن بعد أن واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ "هجمات سلاح الجو الإسرائيلي باليمن مستمرة".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن "سلاح الجو نفذ هجوما على 3 موانئ يمنية"، مشيرة إلى أنّ "الهجوم الإسرائيلي هو الثامن في اليمن منذ بداية الحرب والثالث منذ استئناف القتال في غزة".