البنك الدولي اعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا

اعلن البنك الدولي أن "السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا تبلغ حوالى 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات بعد توقف دام 14 عاما". وأعلن البنك في بيان "بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية" مضيفا أن "أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء".

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