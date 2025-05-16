عراقجي: لم نتلق أي مقترح مكتوب بشأن الاتفاق النووي من أميركا

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، "أننا لم نتلق أي مقترح مكتوب بشأن الاتفاق النووي من الولايات المتحدة الأميركية".

ولفت، في تصريح، إلى "أننا لن نتخلى عن حقنا في التخصيب للأغراض السلمية".

وأمس، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أميركي ومصدرين، بأنّ "وزير خارجية إيران عباس عراقجي عاد إلى طهران حاملا معه مقترحا للتشاور مع القيادة الإيرانية"، وذلك في إشارة إلى الجولة الرابعة من المفاوضات غير مباشرة بين إيران وأميركا في مسقط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى قطر عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.