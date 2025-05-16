الإعلان عن لائحة "نبض رأس بعلبك" المكتملة للانتخابات البلدية والاختيارية

تم الإعلان عن لائحة "نبض رأس بعلبك" للانتخابات البلدية والإختيارية في باحة كنيسة مار اليان، وهي لائحة مكتملة تضم 15 عضوا ومدعومة من حزب "القوات اللبنانية" وبعض العائلات.
هذا، ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل يوم الأحد 18 أيار.
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