أشارت لجنة موظفي مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، إلى أن زيارة وزير الصحة ركان نصرالدين للمستشفى "شكلت دافعا معنويا لتفعيل العمل، أضاف إليه وزير الصحة مشكورا دعما ماديا بمساهمة تشغيلية جاءت لتعزز تفعيل الخدمة في المستشفى وتعيدها لممارسة دورها الطبي الريادي".
وإذ ثمنت بإسم الموظفين "خطوات وزير الصحة التي جاءت كإستجابة لصوت الموظف والمريض على حد سواء"، فإنها تأمل منه "التشدد في ممارسة صلاحياته كسلطة وصاية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من الدعم وكذلك السعي مع الحكومة اللبنانية لتخصيص مساهمة أو سلفة مالية لتسديد حقوق الموظفين المتأخرة من أكثر من سنة ونصف السنة".
وأكّدت اللجنة على "جاهزيتنا ككادر بشري على ملاقاة خطوة وزارة الصحة للسعي بتعاون الجميع للارتقاء بمستوى مستشفانا، على أمل زيارة قريبة لوزير الصحة نراه فيها يفتتح اقسام نحن والمرضى بحاجة لها وتزويدنا بمعدات وأجهزة متطورة".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة موظفي مستشفى بيروت: نأمل من وزير الصحة السعي لتخصيص مساهمة أو سلفة مالية لتسديد حقوق الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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