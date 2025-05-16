قوى الأمن أوقفت متورطًا ثانيًا في جريمة قتل شاب في المدينة الرياضية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف متورط ثانٍ في جريمة قتل شاب في المدينة الرياضية في بيروت.

في التفاصيل، أوضحت المديرية في بيان أنّه "إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتوقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحد المتورطين بجريمة قتل شاب في محلة المدينة الرياضية بتاريخ 24-4-2025، ومن خلال المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكنت الشعبة من تحديد هوية ومكان وجود متورط ثانٍ في الجريمة في المحلة ذاتها، وهو المدعو:ل. س. ش. (مواليد عام 2007، سوري)، حيث أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة المشتبه فيه وتوقيفه، بما أمكن من السرعة بالتنسيق مع القضاء".

وأضافت "بتاريخ 7-5-2025، وبعد مراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في المحلة المذكورة. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة اشتراكه مع شخصين آخرين بتنفيذ جريمة القتل، وذلك أثناء قيامهم بمحاولة سلب الضحية - المجهول من قبلهم - حيث أقدموا على شهر سكاكين بوجهه فحاول مقاومتهم إلا أنهم قاموا بطعنه طعنات عدة، وسرقوا هاتفه الخلوي ولاذوا بالفرار. كما اعترف بتعاطي المخدرات".

هذا، وأجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.