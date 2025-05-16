قائد الجيش استقبل السفير الهنغاري ومتروبوليت أبرشية بصرى وحوران للروم الأرثوذكس

استقبل قائد الجيش رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفير الهنغاري في لبنان فيرينك تشيلاج، يرافقه الملحق العسكري العقيد جوزيف جولياس، ورئيس البعثة ورئيس أركان منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO الجنرال باتريك غوشا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل متروبوليت أبرشية بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس سعد، وتم التداول في شؤون مختلفة.