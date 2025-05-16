محافظ البقاع اعان فوز بلدية رياق- حوش حالا بالتزكية

أعلن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، فوز بلدية رياق- حوش حالا في قضاء زحلة بالتزكية. هذا، ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل يوم الأحد 18 أيار.

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