سامي الجميّل: المعركة في زحلة ليست سياسية والنتيجة ستكون سيادية

أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، في مداخلة عبر "الجديد"، إلى أن "الكتائب حاولت داخل مجلس النواب إقناع النواب الآخرين بإقرار قانون يؤمّن ويضمن المناصفة في بيروت للسماح بالمنافسة"، موضحًا أنه "عندما تكون المناصفة مؤكّدة ومضمونة تجري الانتخابات ضمن تحالفات سياسيّة وإنمائيّة، ولكن للاسف لم يحصل هذا الامر، واضطررنا حفاظًا على المناصفة ومنعًا للشرخ الى الإئتلاف والتوافق وأن تتمثل كل المكونات في بيروت كما يجب لضمان بقاء المناصفة، والضمانة لهذا الامر هو التزام جميع الداعمين للائحة بالتصويت الكامل لها".

وعن الانتخابات في زحلة، أوضح الجميّل أنّ "الثنائي الشيعي أعطى حرية الاختيار لمناصريه في الانتخابات البلدية لانه لم يدعم أحدًا والمرشح الشيعي الموجود على لائحتنا هو نفسه الذي كان على اللائحة التي شُكّلت مع القوات منذ 9 أشهر، هو مستقل لا علاقة له بالثنائي وموجود اليوم في المجلس البلدي الى جانبنا والى جانب القوات وأسعد زغيب الذي ندعمه اليوم"، واضاف "الافرقاء معنا على اللائحة هم الاحرار والتجمع الزحلاوي رمز المقاومة اللبنانية بوجه الاحتلال السوري والنائب ميشال الضاهر وهم افرقاء سياديون، وأعتبر أن المعركة في زحلة ليست سياسية والنتيجة ستكون سيادية".

وعن عدم التحالف مع القوات اللبنانية، قال "طموحنا كان التحالف مع القوات منذ اليوم الاول، ولكن القوات فضّلت التحالف مع ميريام سكاف بدايةً ثم عادا واختلفا في ما بينهما في هذا الوقت كنا تحالفنا والتزمنا مع أسعد زغيب وبات لدينا لائحة متضامنة، عملنا من أجل التوافق مع القوات ولكن الخطأ لم يكن من جانبنا وهم يدركون ذلك، وبناء على ذلك قمنا بتحالفاتنا واتفقنا على الاسماء ولم نعد قادرين على التوافق في زحلة".