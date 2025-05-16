المعلوف ندد عبر "النشرة" بتعرّضه لشتائم من مناصرين لـ"القوات": "القوات" ستدفع الثمن في انتخابات زحلة

أوضح النائب السابق سيزار المعلوف لـ"النشرة"، ما نشره في وقت سابق بشأن "الرفاق القدامى" وما صدر عنهم من "قلة أدب"، حيث أشار إلى أنّه قصد أشخاصًا يعملون ضد توجهاته في الانتخابات البلدية والاختيارية في زحلة، وأنّ "الرفاق القدامى" هم أشخاص "يعرفون أنفسهم"، وأنّه لا يقصد من يلتزم بقرار حزبه إن كان من "القوات اللبنانية" أو غيره.

وكشف المعلوف أنّه تعرض لشتائم من بعض مناصري "القوات اللبنانية" على وسائل التواصل الاجتماعي "الذين يتحدثون بقلة أدب وبأخلاق غير موجودة في زحلة، فهم يريدونك أن تتحالف مع الشيطان إذا تحالفوا معه". ووصفهم بأنهم "مجموعة من الذباب الالكتروني"، مضيفًا "نقوم بالرد عليهم بطريقة حضارية ومن المعيب أن يكون هناك أشخاص من هذا النوع في زحلة وفي حزب القوات اللبنانية".

وأكّد أنّه يدعم لائحة عائلات زحلة التي يرأسها رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل اسعد زغيب، والتي يدعمها "الكتائب" و"الأحرار" والنائب ميشال ضاهر و"الكتلة الشعبية"، ونحن بانتظار التيار الوطني الحر ليرد على جمهوره الذي يريد لائحة أسعد زغيب ولا يريد أن يدعم القوات اللبنانية".

وقال المعلوف "أنا لست ملتزمًا مع القوات اللبنانية وأنا حرّ، فلماذا يكون عليّ هجمة؟"، موضحًا أنّ "القوات اللبنانية تحالفت مع "القومي" في الكورة وتحالفت مع التيار الوطني الحر في البترون وعدة مناطق ويتحالفون مع الثنائي الشيعي في بيروت من أجل المحافظة على المناصفة"، وقال: "إن شاء الله تستكمل هذه التحالفات بعد الانتخابات، وأنا مع التحالف بين كل اللبنانيين".

وحول الانتخابات في زحلة، ندد المعلوف بتوجّه "القوات اللبنانية" للهيمنة على زحلة، وقال "من غير المقبول أن يتم اعتبار الجميع على خطأ والقوات على صواب"، مشيرًا إلى "أننا لسنا ضد القوات"، ولكن "القوات اللبنانية سوف تدفع الثمن يوم الأحد في تحويل الانتخابات إلى معركة عائلات ضد أحزاب".