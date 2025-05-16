إعلان لائحة "بيروت مدينتي" برئاسة فادي درويش

أُعلن عن لائحة "بيروت مدينتي" برئاسة فادي درويش، في مؤتمر صحفي، وذلك قبل الصمت الانتخابي في الانتخابات البلدية والاختيارية.

هذا، ومن المقرر إجراء الانتخابات في بيروت والبقاع وبعلبك- الهرمل يوم الأحد 18 أيّار.