سلام وصل إلى بغداد لتمثيل لبنان بالقمة العربية وأكّد لوزير خارجية العراق أهمية تعزيز التنسيق العربي

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إلى العراق على رأس وفد يضم وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الاقتصاد عامر البساط لتمثيل لبنان في القمة العربية الرابعة والثلاثين والتي ستعقد في العاصمة بغداد.

وكان نائب رئيس الحكومة العراقية وزير الخارجية فؤاد حسين في استقبال سلام والوفد المرافق. وشارك في مراسم الاستقبال الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد الغزي.

ورحب فؤاد حسين بنواف سلام، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، ومشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن "انعقاد القمة في بغداد يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".

من جانبه، عبّر سلام عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة، مشيداً بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء، ومؤكداً أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة.