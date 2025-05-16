الوفد الأوكراني يكشف بعض نتائج المباحثات مع روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف الوفد الأوكراني المفاوض عن بعض نتائج مباحثاته مع الوفد الروسي، اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية.

وقال وزير الدفاع رستم أوميروف، رئيس الوفد الأوكراني إلى المحادثات، للتلفزيون الأوكراني إن "الجانب الأوكراني طلب إجراء مفاوضات مباشرة بين رئيسي الدولتين" فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، وإن موسكو "أخذت علما بهذا الطلب".

وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف يدلي بتصريح بعد المباحثات

وأشار عمروف أيضا إلى "إمكانية عقد اجتماع على مستوى القيادات". وقال إن الوفدين ناقشا إمكانية وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أن البلدين اتفقا، في ختام المحادثات، على تبادل ألف أسير من كل جانب.

وإذا سارت الأمور على ما يرام في عملية التبادل، ستصبح أكبر عملية تبادل للسجناء منذ أكثر من ثلاث سنوات منذ بدأت الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.